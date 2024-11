'Dal Messico dazi agli Usa se non smettono di usare droghe'

CITTÀ DEL MESSICO, 26 NOV - Il presidente del Senato messicano, Gerardo Fernández Noroña, si è scagliato contro Donald Trump dopo le minacce del presidente eletto degli Stati Uniti di imporre dazi del 25% al Messico finché il Paese non avrà adottato misure drastiche contro la droga (in particolare il fentanyl) e i migranti illegali. Noroña ha ripercorso sul suo account X le dichiarazioni di Trump, mettendo in discussione l'elevato consumo di droga della popolazione e le esportazioni illegali di armi verso il Messico. "Quali tariffe dovremmo imporre noi sulle loro merci finché non smetteranno di consumare droga e di esportare illegalmente armi nel nostro Paese?", si è chiesto.