Dal 30 marzo inasprimento delle pene a chi usa violenza a scuola

ROMA, 18 MAR - La legge contro la violenza sui docenti e sul personale scolastico primo firmatario il deputato della Lega Rossano Sasso è in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore dal 30 marzo. Prevede un incremento significativo delle pene detentive: dagli attuali cinque anni per aggressione, a sette anni e mezzo, e da tre a quattro anni e mezzo per oltraggio. La legge non tutelerà solo gli insegnanti, ma si estenderà a tutto il personale scolastico, inclusi dirigenti scolastico e personale Ata. Oltre alle misure punitive, prevede anche percorsi formativi di sensibilizzazione e la costituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico che dovrà avere il compito di segnalare casi di violenza, proporre iniziative e redigere report annuali sul fenomeno. Viene infine istituita la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico, da celebrarsi ogni anno il 15 dicembre.