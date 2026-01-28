Dal 2 febbraio ticket per Fontana Trevi, ingresso a 2 euro per turisti

ROMA, 28 GEN - "Cambiamento in arrivo per la fruibilità della Fontana di Trevi. Come annunciato lo scorso 19 dicembre, a partire dal prossimo 2 febbraio entrerà in vigore il biglietto di ingresso a pagamento per turisti e non residenti che consentirà, al costo di 2 euro (tariffazione in vigore anche la prima domenica del mese), di accedere al perimetro interno del monumento". E' quanto comunica il Comune di Roma. "I residenti a Roma e nella Città Metropolitana potranno accedere gratuitamente con presentazione del documento di identità", spiega ancora il Campidoglio. I turisti e non residenti dovranno pagare 2 euro per il ticket "nei seguenti orari: lunedì e venerdì dalle 11.30 alle 22.00, i restanti giorni della settimana dalle 9.00 alle 22.00. Eccezionalmente, lunedì 2 febbraio, in occasione del primo giorno di apertura, l'orario sarà dalle ore 9.00 alle ore 22.00", spiega il Campidoglio. Oltre che per i residenti l'accesso al monumento "sarà gratuito anche per le persone con disabilità e relativo accompagnatore, i minori con età inferiore ai 6 anni, le guide turistiche. Si precisa, inoltre, che dopo la chiusura giornaliera fissata alle ore 22, la fontana resterà visibile gratuitamente a tutti".