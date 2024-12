Dagli Usa altri 2,5 miliardi di aiuti militari all'Ucraina

WASHINGTON, 30 DIC - Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina da 2,5 miliardi di dollari, con l'amministrazione Biden che si affretta a sostenere Kiev prima che il presidente eletto Donald Trump entri in carica. "Oggi sono orgoglioso di annunciare quasi 2,5 miliardi di dollari in assistenza alla sicurezza per l'Ucraina, mentre il popolo ucraino continua a difendere la propria indipendenza e libertà dall'aggressione russa", ha affermato il presidente Joe Biden in una dichiarazione.