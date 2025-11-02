Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Da padre a figlio detenuto scarpe con cocaina in sala colloqui

Il carcere Lorusso e Cutugno di Torino, 23 novembre 2024 ANSA/JESSICA PASQUALON
Il carcere Lorusso e Cutugno di Torino, 23 novembre 2024 ANSA/JESSICA PASQUALON
AA

TORINO, 02 NOV - Un detenuto a colloquio col padre nel carcere di Torino è stato sorpreso a scambiarsi le scarpe col padre, scarpe contenenti 52 grammi di cocaina. A riferirlo è l'Osapp, in una nota, in cui aggiunge che entrambi sono stati arrestati, dopo che il detenuto ha spaccato suppellettili e oggetti sia nella sala colloqui che nel padiglione in cui è stato riportato. Per lui è stato quindi disposto l'isolamento. "Durante l'intervento - viene riportato - il detenuto sputava addosso al personale e contro chiunque si avvicinasse, mettendo in atto una violenza e un'aggressività mai viste, che hanno reso estremamente complesso ogni tentativo di contenimento". "È encomiabile l'attività di servizio e di vigilanza del personale di polizia penitenziaria addetto ai colloqui, come parimenti encomiabile è stato l'intervento di tutto il personale che ha dovuto faticare per calmare un detenuto che si è mostrato con un'aggressività mai vista" commenta il segretario generale dell'Osapp, Leo Beneduci.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario