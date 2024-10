Da Conferenza Regioni ok a riparto Fondo per borse studio

ROMA, 24 OTT - La Conferenza delle Regioni ha espresso parere favorevole al riparto, proposto dal ministero dell'università e della ricerca, delle risorse del Fondo Integrativo Statale per l'anno accademico 2024/2025 che finanzia le borse di studio agli studenti universitari. Lo stanziamento ammonta a 593, milioni, in aumento rispetto ai 307 per lo scorso anno accademico. A questi - con un successivo riparto - si aggiungeranno 288 milioni (+38 milioni sul 2023/2024) a valere sul Pnrr. Il decreto passa ora alla valutazione della Conferenza Stato-Regioni. "Si tratta di un investimento complessivo di oltre 880 milioni di euro, una cifra record, mai investita prima, che dimostra l'impegno del Governo nel rafforzare il diritto allo studio. Queste risorse sono fondamentali per garantire l'accesso all'Università a migliaia di studenti, permettendo loro di dare corpo alle proprie ambizioni e talenti. Investire nella formazione significa non solo sostenere il singolo studente, ma vuol dire contribuire a rendere l'intera società più competente, inclusiva e innovativa", commenta il ministro dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini.