Da Camogli a Caldonazzo in tandem per la sindrome di Usher

GENOVA, 27 AGO - Al via oggi da Camogli il progetto ciclistico con finalità benefiche "[E]Motion". Dalla cittadina del golfo paradiso l'atleta genovese Alessandro Mennella, atleta ipovedente affetto dalla forma più grave della Sindrome di Usher, raggiungerà con una bici tandem "Bike4Usher" il paese di Caldonazzo in Trentino. L'arrivo è previsto per il primo settembre e Mennella sarà accompagnato da "Rare Partners", la realtà non profit impegnata nello sviluppo di terapie e diagnostici nel campo delle malattie rare, soprattutto negli studi sulla degenerazione retinica. Domenica 1 settembre il progetto si concluderà con una staffetta di nuoto nelle acque del lago omonimo, in occasione di una tappa del circuito di gare in acque libere organizzato da Italian Open Water Tour,. A patrocinare il progetto Fondazione Cariplo e FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. "[E]Motion" rientra nel calendario di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport e toccherà 120 località, 50 comuni, 7 province e 5 regioni. Saranno 4 le tappe previste: Gorreto, Monticelli d'Ongina, Montichiari (dove il 29 sera ci sarà la presentazione del progetto presso l'Hotel Villa Boschetti) e Trento prima di raggiungere Caldonazzo. L'impresa sportiva è associata ad una raccolta fondi che verrà destinata a supportare le ricerche nel campo della Sindrome di Usher per lo sviluppo di una nuova terapia in grado di rallentare la degenerazione retinica nei pazienti affetti da Sindrome di Usher. "Emozione e Movimento, dalla fusione di queste due parole nasce il progetto [E]Motion - ha spiegato Marcella Zaccariello, tra i fondatori di RarePartners -. [E]Motion è una possibilità che diamo a noi stessi per essere migliori. È un concentrato di determinazione, umanità, la dimostrazione che da soli spesso non si va da nessuna parte; è insieme che si vola lontano. Da Camogli a Caldonazzo Rare Partners viaggerà insieme ad Alessandro e insieme ce la metteremo tutta per guardare al domani con i fatti e nuove consapevolezze."