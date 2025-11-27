Giornale di Brescia
'Da calcoli alto valore di compatibilità con Dna Sempio'

MILANO, 27 NOV - È indicato un valore alto di attendibilità relativo alla compatibilità della linea maschile della famiglia Sempio con il profilo genetico, non completo, trovato in particolare su un dito di Chiara Poggi. Così vengono letti da inquirenti e investigatori che indagano sul delitto di Garlasco, nella nuova inchiesta su Andrea Sempio, i dati dei calcoli effettuati dalla perita Albani, che dovrà fornire le sue valutazione nella perizia conclusiva entro il 5 dicembre. Una lettura in linea con la consulenza della Procura di Pavia e con quelle della difesa Stasi. Escluso, invece, dai dati un match dell'altro profilo, il cosiddetto "Ignoto 2", con Stasi e con le altre persone a cui è stato prelevato il Dna, come gli amici del fratello di Chiara.

