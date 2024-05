Curcio, per i Campi Flegrei confermata l'allerta gialla

NAPOLI, 14 MAG - "Al momento è stato confermato lo stato giallo. La Commissione valuta periodicamente i risultati scientifici e fino a che non ci daranno segnali diversi la situazione resta questa". Lo ha detto il Capo della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, in merito al grado di allerta nei Campi Flegrei per il fenomeno del bradisismo. "I livelli di allertamento dei vulcani, tra cui anche i Campi flegrei, sono frutto di un'analisi che viene fatta a valle di una Commissione Grandi rischi che analizza tutte le informazioni scientifiche in possesso al momento".