Csm, aspettativa elettorale per Tarfusser in corsa alle europee

ROMA, 08 MAG - Via libera, dal plenum del Csm presieduto dal vicepresidente Fabio Pinelli, al collocamento in aspettativa non retribuita con collocamento temporaneo fuori ruolo, per il sostituto procuratore della Corte di Appello di Milano Cuno Tarfusser che si candida con Azione alle prossime e imminenti elezioni europee di giugno. La sua richiesta di aspettativa, presentata ad aprile, è stata votata all'unanimità dal plenum, durerà fino alla proclamazione dei risultati elettorali, Lo scorso febbraio, a Tarfusser, che a lungo ha guidato la Procura di Bolzano per poi passare alla Corte internazionale penale de L'Aja ed infine approdare a Milano, è stata inflitta dal Csm la sanzione disciplinare della censura per aver violato le linee guida dell'ufficio giudiziario milanese di appartenenza nel prendere iniziative sul 'caso di Erba', che è stato riaperto. Il magistrato compirà 70 anni questa estate, e dovrebbe andare in pensione.