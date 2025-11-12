Crosetto, sugli obiettivi di spesa Difesa Giorgetti ha garantito

"Per quanto mi riguarda ho avuto assicurazioni dal ministro dell'Economia Giorgetti, che una volta uscita dalla procedura del deficit eccessivo, già da quest'anno, già dal prossimo anno, verrà fatto l'incremento dello 0,15%, successivamente dello 0,15% per il 2027 e dello 0,20% per l'anno successivo, come da documento approvato dalla Camera. Ma sarebbe surreale e stupido pensare che noi investissimo in Difesa soltanto perché ci siamo presi impegni internazionali. Investiamo in Difesa perché in un quadro come quello che stiamo vivendo a livello internazionale, richiede essere preparati a qualunque possibile scenario eventuale". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto al question time alla Camera, sul raggiungimento degli obiettivi di spesa per la Difesa concordati con la Nato.