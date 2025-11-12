Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Crosetto, sugli obiettivi di spesa Difesa Giorgetti ha garantito

AA

"Per quanto mi riguarda ho avuto assicurazioni dal ministro dell'Economia Giorgetti, che una volta uscita dalla procedura del deficit eccessivo, già da quest'anno, già dal prossimo anno, verrà fatto l'incremento dello 0,15%, successivamente dello 0,15% per il 2027 e dello 0,20% per l'anno successivo, come da documento approvato dalla Camera. Ma sarebbe surreale e stupido pensare che noi investissimo in Difesa soltanto perché ci siamo presi impegni internazionali. Investiamo in Difesa perché in un quadro come quello che stiamo vivendo a livello internazionale, richiede essere preparati a qualunque possibile scenario eventuale". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto al question time alla Camera, sul raggiungimento degli obiettivi di spesa per la Difesa concordati con la Nato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario