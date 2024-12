Crosetto, proposta Putin? Prima interrompa i bombardamenti

ABU DHABI, 29 DIC - "Dico ormai da due anni che il primo segnale della volontà di pace o di tregua sarà interrompere i bombardamenti, e non sono stati interrotti per una sola ora o un solo giorno in 1.050 giorni di guerra. Il giorno in cui passeranno 24 ore senza bombardamenti, inizierò a credere che la Russia è disposta a cercare prima la tregua e poi la pace". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rispondendo all'ANSA sulla proposta della Russia di organizzare un tavolo di pace in Slovacchia. Il ministro ha visitato oggi il Villaggio Italia di Abu Dhabi, in occasione della 31/a tappa del tour mondiale Vespucci. Prima, invece, ha partecipato alla messa a bordo insieme con il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e la sottosegretaria alla Difesa Isabella Rauti.