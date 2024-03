Crosetto, il terrorismo c'è e lo combattiamo quotidianamente

ROMA, 25 MAR - "Il terrorismo non è mai finito. I nostri militari sono impegnati in Iraq, in Kuwait, combattono l'Isis, sono in Africa. Il terrorismo è un fenomeno che quotidianamente le nostre forze armate e le nostre forze di polizia combattono, cercano di prevenire e in qualche modo di sconfiggere. Tutti i giorni ci sono attentati terroristici, magari non in Italia, non solo in Europa. È un fenomeno che esiste, sempre presente, che viene combattuto quotidianamente". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a Quarta Repubblica.