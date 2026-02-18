Crosetto al 102° compleanno dell'appuntato Bonelli, 'grazie'

ROMA, 18 FEB - "Questa mattina poco dopo le 8 mi sono regalato un'esperienza straordinaria ed unica. Avevo ricevuto l'invito dell'Appuntato Luigi Bonelli per un caffè a casa sua nel giorno del suo 102esimo compleanno e l'ho accettato di buon cuore e con entusiasmo. Un Uomo che ha servito l'Italia in anni difficili, con sacrificio e con orgoglio: dalla seconda guerra mondiale alla caccia al bandito Giuliano. Grazie per avermi voluto con lei questa mattina, Signor Luigi e grazie per aver reso possibile questo incontro, Angelo. Onore a chi, come Luigi Bonelli, ha costruito la nostra Italia in silenzio, con lealtà e con dignità". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto in un post. Luigi Bonelli è il padre del leader di Avs, Angelo.