Crollo pini Fori Imperiali, domani al via primi abbattimenti selettivi

ROMA, 06 FEB - Domani sarà abbattuto per motivi di sicurezza il pino immediatamente adiacente a quello che si è schiantato domenica scorsa, in via dei Fori Imperiali a Roma ferendo lievemente tre turisti. "Non ha superato le prove di trazione effettuate e dovrà essere sostituito", spiega in una nota il Campidoglio. Dalle verifiche fatte dalla task force con esperti messa in campo dall'amministrazione capitolina è emersa la "possibilità di salvare parte delle alberature" che si trovano sul viale che unisce piazza Venezia al Colosseo. Tuttavia "considerando l'età avanzata dell'albero, le ulteriori verifiche sullo stato della zolla, sulla tenuta delle radici e sulle condizioni del terreno" si potrebbe "evidenziare la necessità di procedere con alcuni abbattimenti selettivi nelle prossime ore". "L'obiettivo - spiega la nota - è la riapertura parziale della strada, a partire dal lato sinistro, lato largo Corrado Ricci, nella settimana del 16 febbraio, consentendo la ripresa dei cantieri Pnrr e Caput Mundi e una progressiva restituzione dell'area alla fruizione, in condizioni di piena sicurezza". Il punto della situazione è stato fatto stamani nel tavolo tecnico guidato dall'Assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi e dal Direttore Generale di Roma Capitale Albino Ruberti. Via dei Fori Imperiali è ancora interdetta al traffico pedonale e veicolare su indicazione dei Vigili del Fuoco per motivi di sicurezza dopo il crollo del pino avvenuto domenica scorsa, il terzo nel giro di un mese. "In parallelo - spiega ancora la nota - è stato avviato un confronto tecnico sulla futura messa a dimora dei nuovi pini, nel rispetto dei vincoli presenti sull'area, che sostituiranno quelli abbattuti. La scelta delle nuove piante, delle età e delle modalità di impianto sarà condivisa tra amministrazione ed esperti, con l'obiettivo di garantire soluzioni durature e coerenti con il contesto storico e archeologico".