Crollo in cantiere a Firenze, un morto e tre feriti

Un crollo si è verificato stamani in un cantiere a Firenze, in via Mariti, alla periferia della città dove è in corso la costruzione di un supermercato: avrebbe ceduto un muro di contenimento. Verifiche in corso per capire quanti operai possono essere rimasti coinvolti. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Firenze, 16 Febbraio 2024 ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI