Crollano sbarchi migranti ma tanti arrivi dal Bangladesh

ROMA, 11 AGO - Crollano gli arrivi dei migranti rispetto al 2023, segnando il -62% sul precedente anno. Secondo gli ultimi dati, sono 35.725 le persone giunte finora in Italia dall'inizio dell'anno a fronte delle 94.009 dello stesso periodo di riferimento nel 2023. Riguardo alle nazionalità, quella più numerosa riguarda i bengalesi (7.615), seguiti da siriani (5.725) e tunisini (4.747). Ad essere particolarmente attenzionata, secondo quanto si apprende da fonti informate, in questi giorni è proprio la rotta che, dopo l'arrivo dal Bangladesh in Egitto, porta alle traversate nel Mediterraneo verso l'Italia, in particolare a seguito della crisi politica e dei disordini nel Paese, che potrebbe provocare ad un aumento dei flussi da quel territorio.