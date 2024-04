Crolla ponteggio da edificio in ristrutturazione, cinque feriti

AVERSA (CASERTA), 01 APR - Il ponteggio allestito per la ristrutturazione di un edificio di dieci piani è crollato, e il materiale caduto ha investito alcune auto in transito lungo la strada, causando il ferimento di cinque persone. È accaduto ad Aversa, in via Raffaello Sanzio. Sul posto sono giunte due squadre del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Caserta, che hanno liberato subito gli occupanti delle auto coinvolte. I feriti sono stati affidati al personale del 118 per il trasporto in ospedale. I Vigili del fuoco stanno provvedendo a mettere in sicurezza la struttura e l'intera area.