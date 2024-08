Crolla muro nel Viterbese, gravi i due operai travolti

ROMA, 26 AGO - L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 9.30 in via Puccini, in località Madonna delle Rose a Civita Castellana, in provincia di Viterbo. Da una primissima ricostruzione dei fatti, sembra che due operai che stavano lavorando all'interno di un'abitazione privata, siano stati travolti dal crollo di un muro di contenimento, di una struttura che stavano realizzando o restaurando. Immediatamente sono arrivati sul posto i vigili del fuoco di Civita, che hanno tratto dalle macerie ancora vivi ma gravemente feriti i due uomini. Uno dei due è stato trasportato al vicino ospedale Andosilla. Non si conoscono le sue condizioni. Per l'altro, vista la gravità delle ferite riportate nel crollo, si è reso necessario l'arrivo dell'eliambulanza Pegaso, che lo ha trasportato in codice rosso al policlinico Gemelli di Roma. Sul posto oltre ai carabinieri e alla polizia locale, anche i funzionari della Asl-Spresal e dell'Ispettorato del Lavoro. Si indaga per chiarire la dinamica dell'incidente, nel frattempo l'area è stata interdetta dai vigili del fuoco.