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Crolla la parete che stava demolendo, operaio muore travolto nel Bresciano

BRESCIA, 09 GIU - Un operaio è morto a Pian Camuno, in Valle Camonica, nel Bresciano, dopo essere stato travolto dal crollo di una parete che stava demolendo all'interno di un capannone. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato in lavori di demolizione quando una porzione della struttura è improvvisamente ceduta, investendolo senza lasciargli scampo.

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