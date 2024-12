Crolla intonaco dal soffitto in classe, studentessa in ospedale

TRIESTE, 13 DIC - Una studentessa è rimasta lievemente ferita dal crollo di una porzione di intonaco staccatasi dal soffitto dell'aula in cui si trovava. E' accaduto questa mattina a Trieste, nella succursale del liceo Petrarca in via Tigor. A quanto si apprende, l'intonaco sarebbe caduto su banchi vuoti e un frammento avrebbe colpito parzialmente la studentessa 18enne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e il 118. La ragazza è stata portata all'ospedale di Cattinara per accertamenti. "La sede è stata immediatamente evacuata e chiusa - spiega la dirigente scolastica, Cesira Militello - in attesa delle verifiche da parte dell'Ente di decentramento regionale che affiderà a tecnici il controllo di tutto il resto delle aule". Si tratta di un edificio storico; stamani nell'aula, occupata da una classe quinta, si sarebbe manifestata una crepa a cui sarebbe seguito il crollo improvviso. "Nella sede centrale del liceo - aggiunge Militello - gli studenti si sono riuniti perché avvertono l'importanza e la gravità di quanto accaduto e ora li sto raggiungendo per informarli sull'accaduto". Nella succursale di via Tigor non erano in programma lavori straordinari, conclude la preside, "vengono invece effettuati lavori di manutenzione ordinaria da parte dell'Edr".