Crolla albero ai Fori Imperiali, tre feriti lievi

ROMA, 01 FEB - Tre persone sono rimaste lievemente ferite dopo la caduta di un albero ad alto fusto avvenuo intorno alle 13.30 in via dei Fori Imperiali all'altezza del Foro Traiano. I feriti sono stati trasportati dal 118 in ospedale. I vigili del fuoco stanno rimuovendo la chioma del pino per accertare che non vi siano altre persone coinvolte. Procede Polizia Roma Capitale. Sul posto anche i Carabinieri del Comando di piazza Venezia che stanno fornendo ausilio.