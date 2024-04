Crippa (Lega), una delle mie preferenze per Vannacci

ROMA, 30 APR - "Certo". Il vicesegretario della Lega Andrea Crippa conferma che voterà Roberto Vannacci alle prossime Europee. "Ci sono tre preferenze, una di queste sarà per il generale Roberto Vannacci. Se si può scrivere generale, scriverò Generale Roberto Vannacci, altrimenti Vannacci, ma credo che la mia preferenza sarà chiara. Io esplicito la mia preferenza maschile, e sarà Roberto Vannacci", ha spiegato Crippa, prima dell'inizio della presentazione del libro di Matteo Salvini, con il militare protagonista sul palco. "Non è una candidatura scomoda per la Lega - ha replicato Crippa -. Ognuno è libero di votare chi vuole, i leghisti votano la Lega, poi scrivono la preferenza che più gli aggrada, fra queste c'è anche Roberto Vannacci. Non è un calcolo politico o elettorale, è che abbiamo un'idea di Europa diversa da quella del Pd, diversa dalla Salis, e vogliamo portare al Parlamento europeo persone che possono rappresentare un'Europa diversa". Secondo il vicesegretario leghista, "sui disabili ci sono state polemiche strumentali: bastava leggere l'intervista in cui diceva cose ben diverse rispetto al titolo. Sappiamo che c'è un attacco concentrico nei nostri confronti perché siamo scomodi: siamo nati scomodi e restiamo scomodi, perché abbiamo il coraggio di portare avanti le nostre idee. Le diciamo in maniera chiara in questa campagna elettorale, molti italiani ci daranno la loro fiducia".