Cremlino, 'ci sono contatti con la Francia per avviare un dialogo'

MOSCA, 10 FEB - Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato che ci sono stati "contatti" per avviare un dialogo tra Mosca e Parigi. "In effetti, i contatti ci sono stati, possiamo confermarlo, e ciò, se desiderato e necessario, aiuterà a stabilire rapidamente un dialogo al massimo livello", ha detto il portavoce, citato dall'agenzia Ria Novosti. La scorsa settimana la Reuters aveva scritto che il presidente francese Emmanuel Macron aveva inviato a Mosca il suo consigliere Emmanuel Bonne. Peskov, citato da Interfax, ha sottolineato che "finora non ci sono state iniziative in tal senso" da altre capitali europee.