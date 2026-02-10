Giornale di Brescia
Italia e Estero

Cremlino, 'ci sono contatti con la Francia per avviare un dialogo'

MOSCA, 10 FEB - Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato che ci sono stati "contatti" per avviare un dialogo tra Mosca e Parigi. "In effetti, i contatti ci sono stati, possiamo confermarlo, e ciò, se desiderato e necessario, aiuterà a stabilire rapidamente un dialogo al massimo livello", ha detto il portavoce, citato dall'agenzia Ria Novosti. La scorsa settimana la Reuters aveva scritto che il presidente francese Emmanuel Macron aveva inviato a Mosca il suo consigliere Emmanuel Bonne. Peskov, citato da Interfax, ha sottolineato che "finora non ci sono state iniziative in tal senso" da altre capitali europee.

MOSCA

  3. Ricarica la pagina se necessario