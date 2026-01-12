Giornale di Brescia
Crans-Montana, oggi l'autopsia per il 16enne romano

ROMA, 12 GEN - E' fissata per oggi l'autopsia sul corpo di Riccardo Minghetti, il 16enne romano vittima del rogo di Capodanno a Crans-Montana. L'attività peritale è stata disposta dalla procura della Capitale che nei giorni scorsi ha avviato un fascicolo di indagine, al momento contro ignoti, in cui si procede per omicidio colposo plurimo, lesioni gravi e incendio. L'ufficio giudiziario ha delegato anche le procure di Milano, Bologna e Genova per affidare l'incarico per le autopsie delle altre cinque vittime italiane. I risultati verranno poi trasmessi a piazzale Clodio.

ROMA

