Crans-Montana, i pm di Roma invieranno rogatoria alle autorità svizzere

ROMA, 12 GEN - I pm di Roma che indagano sulla strage di Crans-Montana sono al lavoro per inviare una rogatoria all'autorità svizzere per chiedere in primo luogo la lista degli indagati e gli atti relativi agli interrogatori e l'attività istruttoria svolta in questi giorni. Al momento il fascicolo avviato a piazzale Clodio, in cui si ipotizza l'omicidio colposo, lesioni colpose e incendio, è contro ignoti. La trasmissione degli atti dalla Svizzera porterà all'iscrizione nel registro di Jacques e Jessica Moretti, i due gestori del club Costellation teatro della tragedia, e di eventuali altre posizioni.