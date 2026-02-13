Crans-Montana, direttore della scuola di sci 'siamo quasi al completo'

TORINO, 13 FEB - Per le prossime due settimane "siamo quasi al completo la mattina, con qualche posto ancora disponibile il pomeriggio". Lo ha detto alla televisione svizzera Rts Nicolas Masserey, direttore della scuola di sci della località svizzera teatro della tragedia di Capodanno nel Constellation. "Siamo vicini - aggiunge - a quanto visto nelle ultime stagioni". La scuola di sci ha registrato solo poche disdette. Con le gare di Coppa del mondo di fine gennaio "siamo riusciti - spiega - a dimostrare alla gente che lo sci e le attività in montagna esistevano ancora". Masserey aggiunge: "Penso che ci abbia fatto bene dimostrarlo, con un certo rispetto perché è chiaro che non abbiamo dimenticato" quanto successo nel locale dei coniugi Moretti. Dal punto di vista dei flussi turistici sembra essersi stabilizzata l'ondata di cancellazioni di prenotazioni alberghiere registrata a gennaio. Lo ha riferito a Rts il direttore dell'Ufficio del Turismo di Crans-Montana, Bruno Huggler, ricordando che la località alpina dispone di 1.300 camere e 12 mila chalet e appartamenti. Riguardo alla neve "siamo fiduciosi che le condizioni saranno eccellenti e questo avrà sicuramente un impatto positivo sul numero di visitatori", afferma Huggler. Tra i gestori dei locali non si percepisce invece ottimismo. "C'è sicuramente meno entusiasmo in generale" a Crans-Montana, osserva Philippe Nicolle, presidente dell'Associazione dei proprietari di bar e ristoranti. Si aspetta una "stagione deludente su tutti i fronti" per il suo bar, che a gennaio ha perso il "70% del fatturato abituale", una situazione che ha portato a non rinnovare due contratti a tempo determinato.