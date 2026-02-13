Crans Montana, depositata una denuncia anche contro il sindaco

TORINO, 13 FEB - Gli avvocati una delle famiglie coinvolte nel rogo di Capodanno in Svizzera hanno depositato una denuncia che, oltre che i titolari del Constellation, coinvolge anche il sindaco di Crans-Montana, Nicola Féraud. Le ipotesi di reato avanzate nei confronti dell'amministratore locale - riportano media elvetici, a partire da Le Temps - sono le lesioni personali colpose, la messa in pericolo della vita altrui tramite dolo diretto, l'incendio colposo e una serie di violazioni delle responsabilità e dei doveri imposti dalla legge sui comuni, in particolare da quella sulla protezione contro gli incendi e gli elementi naturali. La denuncia è stata sporta il 26 gennaio scorso da due avvocati del canton Vallese che rappresentano una persona rimasta gravemente ustionata e i suoi genitori. Féraud ha detto di non essere al corrente di questa denuncia e non ha rilasciato commenti.