Crans-Montana: Bertolaso, 'vicini a dimettere alcuni ragazzi'

MILANO, 22 GEN - Alcuni ragazzi feriti nel rogo di Crans-Montana ricoverati a Milano potranno lasciare a breve l'ospedale Niguarda. "Nei prossimi giorni, se il quadro clinico continuerà a migliorare, sarà possibile dimettere alcuni dei ragazzi ricoverati" ha spiegato l'assessore al Welfare della Lombardia Guido Bertolaso. "Fin dal primo minuto - ha aggiunto - il nostro impegno è stato quotidiano e costante: li stiamo seguendo e curando come se fossero nostri figli o, per quanto mi riguarda, nipoti" spiegando che l'obiettivo è arrivare a poterli dichiarare tutti "fuori pericolo". "I percorsi di cura - ha ricordato - restano complessi e di lunga durata e prevedono ulteriori fasi di controllo e prevenzione, che proseguiranno nelle prossime settimane" però "l'obiettivo è arrivare presto a poter dire che tutti sono definitivamente fuori pericolo di vita. Non possiamo ancora affermarlo, ma il percorso intrapreso è quello giusto". "Anche in questa circostanza - ha concluso - la sanità di Regione Lombardia sta dando il meglio di sé, mettendo al centro la tutela e la cura dei propri ragazzi".

