Corteo per Cutro, "giustizia e verità" e "basta morti in mare"

CROTONE, 25 FEB - Al grido "giustizia e verità" e "basta morti in mare" é partito a Crotone, da piazza Pitagora, il corteo organizzato dalla "Rete 26 febbraio" in occasione del primo anniersario del naufragio di Cutro in cui morirono 94 migranti. Al corteo, che si sta svolgendo sotto una pioggia battente, partecipa la segretaria del Pd, Elly Schlein, insieme ad altri esponenti politici e del mondo dell'associazionismo e del volontariato.