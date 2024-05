Corte proGaza,comizio Fdi,parata 2 giugno:pronto piano sicurezza

ROMA, 31 MAG - Saranno circa mille gli agenti delle forze dell'ordine in campo domani nella Capitale dove sono in programma un corteo contro il governo e pro Gaza e la chiusura della campagna elettorale di Fratelli d'Italia in piazza del Popolo con la premier Giorgia Meloni. Il corteo, indetto da Potere al popolo e dai collettivi studenteschi, partirà alle 14.30 da piazza Vittorio e si concluderà a Porta Pia. Oltre duemila i partecipanti attesi, con manifestanti in arrivo da tutta Italia. Nel corso di un tavolo tecnico che si è svolto oggi in Questura è stato messo a punto anche il piano sicurezza per la parata del 2 giugno.