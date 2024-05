Corruzione, domani interrogatorio Paolo Signorini in carcere

GENOVA, 08 MAG - La procura di Genova ha fissato per domani alle 11 l'interrogatorio di garanzia per Paolo Emilio Signorini, l'ex presidente dell'authority e ad (sospeso) di Iren arrestato per corruzione per l'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d'ufficio nell'inchiesta avviata dalla procura di Genova. Signorini verrà interrogato nel carcere di Genova Marassi dove il dirigente si trova da ieri mattina, quando è stato prelevato dalla Guardia di Finanza.