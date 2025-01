Corea sud, respinta proroga detenzione per Yoon Suk-yeol

SEUL, 26 GEN - Un tribunale di Seul ha respinto una seconda richiesta di proroga della detenzione del presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, sospeso dopo il suo tentativo di imporre la legge marziale, una mossa che mette pressione ai procuratori affinché lo incriminino senza indugio. Yoon è stato arrestato la scorsa settimana durante un raid all'alba con l'accusa di insurrezione, diventando il primo capo di Stato sudcoreano in carica a essere detenuto nell'ambito di un'indagine penale. Il suo decreto di legge marziale è durato solo sei ore il 3 dicembre, prima di essere annullato dai legislatori, che hanno preso d'assalto il parlamento. Ma ha fatto sprofondare la Corea del Sud nella peggiore crisi politica degli ultimi decenni. Sabato, il tribunale distrettuale centrale di Seul ha respinto una seconda richiesta degli inquirenti di prorogare la detenzione, hanno affermato i pubblici ministeri in una breve dichiarazione. Un giudice dello stesso tribunale ha stabilito venerdì che non vi erano "motivi sufficienti" per accogliere la richiesta, ripresentata ieri e di nuovo respinta. Yoon si trova ancora in un centro di detenzione a Seul. Si è rifiutato di collaborare alle indagini e i suoi avvocati hanno sostenuto che gli inquirenti non sono legittimati a procedere. Il presidente sospeso sta affrontando anche un procedimento separato davanti alla Corte costituzionale che, se confermerà il suo impeachment, lo rimuoverà formalmente dall'incarico. Entro 60 giorni dovrebbero poi essere indette le elezioni. Nonostante il suo stato di detenuto, Yoon è ancora formalmente il capo dello Stato della Corea del Sud.