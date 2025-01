Coppia froda 53 Comuni, GdF sequestra 21 immobili e denaro

PORDENONE, 24 GEN - Hanno ricevuto quasi un milione di euro complessivamente, da 53 Comuni di Friuli Venezia Giulia, Veneto e Puglia, per visite mediche inesistenti e per accudire cani che, si è scoperto, erano già deceduti: per questa ragione, a due coniugi, gestori di un canile in provincia di Pordenone, sono stati sequestrati 27 conti correnti e 21 immobili, tra cui lo stesso canile e una villa di lusso, in applicazione alle disposizioni della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia. Si tratta dell'aspetto di competenza della magistratura contabile di un'inchiesta per la quale la coppia è già stata rinviata a giudizio dalla Procura della Repubblica di Pordenone per il reato di truffa continuata ai danni di enti territoriali.