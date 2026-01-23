Giornale di Brescia
Copenaghen, 'negoziati con gli Usa inizieranno abbastanza rapidamente'

(ANSA-AFP) - COPENAGHEN, 23 GEN - I negoziati con gli Stati Uniti sulla Groenlandia, volti ad aumentare la sicurezza nell'Artico, dovrebbero iniziare presto, ha dichiarato il ministro degli Esteri danese Lars Lokke Rasmussen. "Avvieremo questi incontri abbastanza rapidamente. Non comunicheremo quando si terranno, perché ora è necessario togliere ogni drammaticità alla questione", ha detto Lokke ai giornalisti a Copenaghen, aggiungendo che i colloqui si concentreranno su "sicurezza, sicurezza e sicurezza". Il primo ministro Mette Frederiksen si recherà oggi da Bruxelles a Nuuk, in Groenlandia, per incontrare il presidente del Naalakkersuisut, Jens-Frederik Nielsen. Lo fa sapere la cancelleria della premier. (ANSA-AFP).

