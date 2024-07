Convivente anziano le nega soldi, lei lo ferisce con guinzaglio

TRIESTE, 28 LUG - Gli ha chiesto dei soldi e quando lui glieli ha negati lo ha colpito con la fibbia del guinzaglio del cane in varie parti del corpo e anche al volto, trasformato presto in una maschera di sangue. Allora ha cercato di scappare giù per le scale dello stabile ma è caduto e si è fratturato entrambe le caviglie. La vittima è un anziano di 79 anni, che da tempo ospitava in casa la donna, violenta e pregiudicata, che lo ha aggredito e che è stata arrestata dalla Polizia. E' accaduto il 19 luglio scorso nell'abitazione dell'anziano, a Trieste, ma la notizia è stata diffusa oggi dall'emittente privata Tele4. La donna aveva forti difficoltà economiche, lui l'aveva aiutata in più occasioni e si sarebbe anche offerto di eleggere la propria abitazione come sede dove lei poteva scontare gli arresti domiciliari, ai quali in passato era stata sottoposta. Il 19 luglio scorso, al diniego di lui di darle denaro, lei è scattata e, afferrato il guinzaglio del cane di lui, lo ha utilizzato come una frusta colpendolo più volte. Le urla e le richieste d'aiuto hanno attirato l'attenzione degli altri condomini del palazzo che hanno chiesto l'intervento della polizia. Gli agenti, ricostruita subito la vicenda, hanno arrestato la donna mentre l'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno stabilizzato sul posto e poi lo hanno portato all'ospedale di Cattinara. Tele4 ha ricostruito che alcuni giorni dopo l'anziano è stato operato alle caviglie e che dovrebbe essere dimesso nei prossimi giorni.