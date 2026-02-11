Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Convalidato l'arresto dell'assassino di Zoe, resta in carcere

AA

TORINO, 11 FEB - Il fermo di Alex Manna è stato convalidato. Il ventenne resta dunque nel carcere di Alessandria, dov'è rinchiuso dalla sera del 7 febbraio, reo confesso della morte di Zoe Trinchero, 17 anni. "Sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza, fosse solo perché reo confesso - sottolinea l'avvocata Patrizia Gambino - e l'accusa resta quella di omicidio aggravato dai futili motivi". La legale rende noto inoltre che c'è un secondo collega ad affiancarla nella difesa di Manna, Rocco Giuseppe Iorianni, del foro di Palmi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario