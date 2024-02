Continuano le ricerche del genero della fisioterapista aggredita

BOLZANO, 16 FEB - Continuano le ricerche del genero della fisioterapista di 62 anni, Waltraud Kranebitter Auer, che nella notte fra martedì e mercoledì è stata trovata con un taglio alla gola e un versamento cerebrale in una cantina di via Cavour a Bolzano, dove vive. Il genero della donna, un nigeriano di 35 anni, è sospettato di aver attirato la suocera in cantina, per poi aggredirla. La figlia, Bärbl Auer, si era separata da poco dall'uomo, col quale viveva in Germania con i loro tre figli. L'uomo viene ricercato non solo in Italia, ma anche all'estero, in particolar modo in Germania, dove si presume possa essere tornato. In via Cavour sono ancora di guardia i carabinieri, per proteggere la famiglia della donna che si trova ancora all'ospedale in terapia intensiva.