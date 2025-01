Conti spiati, perquisizioni e nuovi indagati a Bari

BARI, 14 GEN - La Procura di Bari ha iscritto nel registro degli indagati altre persone nell'inchiesta sui conti correnti spiati partita dal bancario ed ex dipendente di Intesa Sanpaolo, ora licenziato, Vincenzo Coviello, di 52 anni, impiegato nella filiale Agribusiness di Bisceglie (Barletta-Andria-Trani). Nei confronti degli indagati sono già state effettuate perquisizioni, disposte dal procuratore Roberto Rossi e dall'aggiunto Giuseppe Maralfa che coordinano le indagini. La notizia, riportata da Il Fatto Quotidiano, è stata confermata all'ANSA da fonti inquirenti. La vicenda che coinvolse Coviello, licenziato dalla banca al termine di un procedimento disciplinare, diventò di dominio pubblico ad ottobre: secondo l'accusa, per oltre due anni Coviello avrebbe spiato i dati dei conti correnti di 3572 clienti, tra personaggi del mondo della politica (come la premier Giorgia Meloni), dello sport, dello spettacolo, ma anche cittadini comuni. La Procura di Bari indaga nei suoi confronti per accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, ma nell'indagine è indagata anche Banca Intesa per la responsabilità giuridica degli enti.