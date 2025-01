Conte, sul seggio calabrese ferita al libero voto

ROMA, 17 GEN - "E' una grandissima ingiustizia, non per il M5s, ma per la democrazia, per il rispetto del voto dei calabresi". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, commentando l'assegnazione a Fi un seggio alla Camera finora occupato dal M5s. "E' una terra difficile, una terra dove ci sono tantissime inchieste sullo scambio politico mafioso di voto, ci sono tantissime inchieste per quanto riguarda un sistema clientelare ben collaudato. Il risultato oggi, attraverso una riscrittura delle regole per interpretare i voti, non è un torto, una ferita al M5s, ma al libero voto dei calabresi che sono hanno esercitato i diritti democratici".