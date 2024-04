Conte, 'nessuno dica che M5S è sleale, avevo avvisato Schlein'

BARI, 05 APR - "Mi dispiace di questa reazione" del Pd alla decisione di rinunciare alle primarie del centrosinistra a Bari "ma noi non accettiamo mancanza di rispetto e nessuno può permettersi di dire che il M5s è sleale o alludere a questo". Lo ha detto a Bari, a margine di un incontro con gli elettori, il presidente del M5s, Giuseppe Conte. Conte ha spiegato di aver telefonato mercoledì alla Schlein sottolineando che "se la situazione si fosse compromessa e che se ci fossero state nuove inchieste non saremmo stati disponibili a far finta di nulla proseguendo con le primarie".