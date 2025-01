Conte, Meloni sotto tenda di Bin Salman come un Renzi qualsiasi

ROMA, 27 GEN - "Nulla da dire sui contratti che le nostre imprese hanno sottoscritto ma era proprio necessario attovagliarsi nella tenda di un bin Salman come un Renzi qualsiasi?". Così il leader M5s Giuseppe Conte durante una diretta social sul viaggio della premier. Conte ha citato il caso Kashoggi e sottolineato a proposito di Bin Salman: "io l'ho incontrato il primo dicembre 2018" e gli ho detto che "se non avesse assicurato alla giustizia i responsabili i nostri rapporti non potevano essere normalizzati".