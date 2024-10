Conte, mancano gli agenti ma in 100 a guardia dei Cpr vuoti

ROMA, 21 OTT - "Ma ci rendiamo conto? Negli organici di Polizia e Carabinieri mancano oltre 20mila unità, le rapine in strada aumentano del 23% rispetto al 2019 e per far contenta Giorgia Meloni abbiamo mandato 100 agenti a guardare due centri vuoti in Albania su cui spendiamo quasi 1 miliardo di euro per portarci migranti che in ogni caso, tempo 1 mese, torneranno in Italia. Nel frattempo tagli alla sanità, che è al minimo degli investimenti da 17 anni!". Lo scrive sui social il leader M5s Giuseppe Conte associando un articolo di Repubblica sugli agenti a guardia dei Cpr in Albania.