Conte, M5s pronto a votare un presidente di garanzia per la Rai

ROMA, 18 SET - "Se ci fosse un presidente autorevole, assolutamente non riconducibile a logiche partitiche, certo che sì, nell'interesse del servizio pubblico". Così il presidente del M5s Giuseppe conte, uscendo dall'incontro con le associazioni animaliste a Roma, ha risposto a chi chiedeva se il M5s fosse pronto a votare un presidente di garanzia per la Rai. "Ma non mi sembra - ha aggiunto - che siano i nomi di cui si parla".