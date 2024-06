Conte, M5s dirà sempre no a ulteriore invio di armi in Ucraina

ROMA, 04 GIU - "Noi diremo sempre no a un ulteriore invio di armi, noi siamo per negoziati di pace ed è una follia investire in armamenti e in questa corsa al riarmo". Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, parlando della guerra in Ucraina a Rtl 102.5. "Noi all'inizio - ha ricordato - abbiamo appoggiato i primi invii di armi perché era necessario. Ma qui ora c'è un'escalation e una volta che hai scelto di assecondare Washington e Londra non puoi più far nulla, al massimo puoi avere un bacio in fronte da Biden. Nessuno - ha quindi concluso - si è prodigato per la strategia alternativa del negoziato di pace".