Conte, Italia in declino e in balia di Trump con asse Meloni-Merz

ROMA, 11 FEB - "Leggo che Meloni fa asse con la Germania di Merz, la stessa che si oppone agli eurobond e al debito comune europeo che all'Italia, ma all'Europa intera, servirebbero per investire su un'industria morente, sull'energia, sull'innovazione che crea lavoro, sul welfare e su una vera difesa comune, da razionalizzare senza spese folli dei singoli Stati. Tajani dice: 'inutile aprire il dibattito sugli eurobond, non c'è accordo fra Francia e Germania'. Nel 2020, caro Tajani, non li voleva quasi nessuno ma l'Italia fece passare la sua linea". Lo scrive sui suoi social il presidente del M5S Giuseppe Conte. "Così Meloni - aggiunge - porta l'Italia in un vicolo cieco: strozzati dai vincoli europei e in costante calo della produzione industriale, stiamo smantellando anche il nostro sistema di welfare per scimmiottare il warfare della Germania. Senza investimenti comuni dell'Europa ci condanniamo a fare come in questi anni in cui il governo si è trovato in difficoltà anche a trovare 6 milioni per le mammografie, ha tagliato sulla scuola, definanziato la sanità buttando soldi in folli spese militari per arrancare dietro alla Germania e accontentare Trump". "Con queste scelte - conclude - si condannano definitivamente l'Italia e l'Europa a un declino senza ritorno. Saremo sempre più in balia delle strategie di Trump e delle altre superpotenze. Fermatevi. Tuteliamo i nostri interessi, non fate scelte da anti-italiani".

