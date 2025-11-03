Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Conte, il governo ammetta, in Albania operazione da dilettanti

AA

ROMA, 03 NOV - "Aumentano furti, scippi e rapine nel 2024, mancano 11mila poliziotti, i sindacati denunciano la carenza di 15mila carabinieri, aumentano gli sbarchi, che con Meloni hanno superato quota 300mila. E che cosa stanno facendo al Governo? Ce lo racconta oggi un'inchiesta del Corriere della sera. Hanno tagliato i fondi a 15 Ministeri, dalla sanità alla scuola e al lavoro, per finanziare dei centri vuoti in Albania". Lo scrive sui social il presidente del M5s, Giuseppe Conte. "Hanno inviato in un altro Paese le nostre forze dell'ordine preventivando centinaia di milioni di costi per diarie, trasferte e alloggi mentre in Manovra c'è poco o nulla per agenti che lavorano per la nostra sicurezza sotto organico, con stipendi bassi e l'età pensionabile che si sposta. Meloni faccia un bagno di umiltà e scelga il buon senso. Di fronte a tutto questo un Governo ha il dovere di ammettere: abbiamo sbagliato, volevamo prendere i voti alle Europee e abbiamo fatto un'operazione da dilettanti, che non fun-zio-na. Riprendete quei soldi in Albania. Rimetteteli subito sulla sicurezza delle città e dove li avete tagliati".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario