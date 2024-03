Conte, Decaro? L'aneddoto di Emiliano non è edificante

ROMA, 25 MAR - "Non ho trovato l'aneddoto raccontato da Emiliano né divertente né edificante. Noi siamo per la legalità e la trasparenza. Decaro fa bene a rendersi disponibile alla commissione di accesso e, ove richiesto, a offrire tutti i chiarimenti. L'azione amministrativa deve essere trasparente. Si è già dichiarato disponibile e farlo, bene così, qualsiasi delucidazione deve essere fornita". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, intercettato dall'ANSA a Montecitorio. La commissione? "Si è già insediata, adesso spetta a Decaro fornire tutta la collaborazione che è stata richiesta per rendere conto del suo buon operato".