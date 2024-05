Conte, da Meloni mossette da cabaret, danneggia le istituzioni

ROMA, 29 MAG - "Chi le rappresenta deve far di tutto per salvaguardare il prestigio delle istituzioni. Se le istituzioni hanno scadimenti nel linguaggio, poi si rischia la sfiducia dei cittadini. Rischiamo di far danni d'immagine anche al livello internazionale. Anche io ne ho fatte battute. Ma quelle del mio presidente del Consigli, perchè è anche il mio, sono mossette di cabaret. Credo che stia facendo un danno alle istituzioni". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte al forum ANSA.