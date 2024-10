Conte, contratto Grillo in scadenza, tutelo soldi degli iscritti

ROMA, 25 OTT - "Il contratto con Grillo è in essere e sta venendo a scadenza. Scadenze che si sarebbero rinnovate, però ho chiarito che è un contratto che prevede una remunerazione non per la sua funzione di garante ma per una funzione comunicativa che adesso non c'è e che quindi fa venir meno le ragioni di questi esborsi monetari dell'associazione del M5s. Sono soldi degli iscritti che avverto di amministrare con la massima cura". Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte in diretta su Corriere.it. "Non c'è - ha aggiunto - nessuna accelerazione. È nella logica di un contratto che gli esborsi monetari possono essere soltanto correlati a una prestazione, quella che in origine era di rafforzare la comunicazione del M5s. Non di remunerare la funzione di garanzia".